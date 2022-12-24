فتحت سلطات الطيران الأمريكية، أمس (الجمعة)، تحقيقاً في حادثة تحطم طائرة صغيرة على شاطئ سانتا مونيكا في كاليفورنيا، ما أدى إلى مصرع رجل.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة من طراز «سيسنا 150» وهي تتحطم أثناء محاولتها القيام بهبوط اضطراري (الخميس)، على بعد أمتار من رصيف سانتا مونيكا الشهير.

وشاهد رواد الشاطئ الطائرة الخفيفة ترتطم بمياه الشاطئ بعنف وتنقلب خلال محاولة الطيار الهبوط على الرمال.

وهرع رجال الطوارئ لنجدة الطيار وراكب كانا على متن الطائرة.

ولقي ريكس مينتر البالغ 95 عاماً الذي شغل منصب رئيس بلدية سانتا مونيكا في الستينات حتفه في الحادثة، فيما لم ترد أي معلومات عن الطيار.

وقال إيان غريغور المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن التحقيق جارٍ في حادثة تحطم الطائرة.

وأضاف: «أبلغ الطيار عن وجود مشكلات في المحرك بعد إقلاعه من مطار سانتا مونيكا».

وقال جوش فينبيرغ لقناة «آي بي سي 7»: إنه كان مع صديقه على الشاطئ عند تحطم الطائرة، مضيفاً: «رأيناها تحلق هناك وظننا أنه سيكون هبوطاً سلساً، لكنها اصطدمت بالمياه وانقلبت. كان الأمر مخيفاً للغاية».