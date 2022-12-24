أفادت مجلة (Elle) بأن الأخضر الغامق يتربع على عرش ألوان طلاء الأظافر هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة جذابة.وأوضحت المجلة أن الأظافر تتألق هذا الموسم بالأخضر الزيتوني، أو الأخضر بلون الزجاجات، أو بلون شجرة التنوب، لتضفي على المظهر لمسة جمال ساحرة.وقالت إن التي ترغب في إطلالة أكثر جاذبيةً وسحراً يمكنها اختيار الدرجات ذات المظهر الميتالك البراق، مشيرة إلى أن درجات الأخضر الغامق تبدو رائعة مع الأظافر القصيرة ومتوسطة الطول ومع مانكير الأظافر الفرنسية.