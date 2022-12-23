تشير توقعات الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات حول العالم إلى الاقتراب من عتبة 588.9 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2022، وفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن شركة (جارتنر) للأبحاث.وقال دانيال سنايدر، رئيس الأبحاث لدى (جارتنر): «تواصل المؤسسات الحكومية تحديث أنظمة تقنية المعلومات القديمة إلى جانب الاستثمار في مبادرات تعزيز الوصول إلى الخدمات الرقمية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد من قبل المواطنين على تجربة استخدام لا تقل عن المستويات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص، فإطار عمل التجربة الشاملة، الذي يساعد المؤسسات في إدارة التفاعلات مع الموظفين والمواطنين، يمكّنها من دعم عمليات التحوّل الرقمي، وسيبقى من أهم العوامل التي تدفع بمزيد من الإنفاق على تقنية المعلومات في عام 2023».وتعدّ مبادرات مثل التحوّل نحو حوسبة السحاب، وتطوير التطبيقات، وتعزيز أمن الشبكات من بين أبرز أولويات الابتكار الأساسي التي تركز عليها المؤسسات الحكومية بهدف تعزيز تفاعل الجمهور وتلبية متطلباتهم.