يعتقد العلماء أنهم ابتكروا صيغة مثالية مكونة من أربع خطوات تجعلنا نشعر بالانتعاش والنشاط عند الاستيقاظ في الصباح.العملية التي أنشأها بعض كبار الباحثين في مجال النوم في العالم، تعتمد على ثلاث خطوات، على النحو التالي، حسبما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وقال باحثون من جامعة كاليفورينا، إن وجبات الإفطار يجب أن تكون مليئة بالكربوهيدرات مثل دقيق الشوفان وحبوب النخالة، وتخلو تماماً من المعجنات السكرية أو العصائر التي يتم شراؤها من المتجر. وقد أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على مجموعة من الأشخاص، بأن الأشخاص الذين تناولوا وجبات لا تحتوي على سكريات، كانوا أكثر نشاطاً ويقظة في الصباح وخلال النهار.الابتعاد عن الأطعمة السكرية في الإفطارممارسة التمارين الرياضية كل يومزيادة نشاطك البدني وحركتك اليوميةالحصول على ساعات كافية من النوم