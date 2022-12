تيك توك تحتفل بأكثر المبدعين إلهاماً والمجتمعات الأكثر شعبية الضيوف تمتعوا بالعالمين الحقيقي والافتراضي في حفلة ForYouParty# مع تيك توك

اختتمت تيك توك عام 2022 بالاحتفال بالمجتمع والإبداع والتعبير عن الذات مع حفلة ForYouParty# التي ضمّت فعالية غامرةً أُقيمت في Sound Stage 2 في مدينة دبي للأستوديوهات، إضافةً إلى نشاطات على التطبيق. وقد جمعت الفعالية ما بين العالمين الحقيقي والافتراضي في تجربة تيك توك فعلية، حيث تمّ الاحتفال بالمبدعين الأكثر إلهاماً مع جائزة أفضل مبدع على تيك توك وأشهر المجتمعات على تيك توك بما في ذلك BookTok# وFoodTok#.

وقد تمّ اصطحاب الضيوف الذين حضروا حفلة ForYouParty# في رحلة عبر أبرز المجتمعات على المنصّة والحركات الثقافية من خلال العوالم التفاعلية. وعند وصولهم، حصل كل ضيف على كرة طينية يتمّ تكسيرها لكشف اللون المخفي داخلها لتحديد طريقهم عبر الشاشات والنشاطات التفاعلية التي أحيت أكثر المجتمعات المحبوبة على تيك توك بما في ذلك Bookster’s Nook مع قراءات موصى بها من BookTok# ومنصّة Open Mic Mini Stage لفنّاني الأداء والكوميديين، وViral Eats للمأكولات المفضّلة الشائعة ضمن FoodTok#.

وقد استمتع الضيوف في حفلة ForYouParty# بعروضٍ فنية أحيتها تاليا لحود، وعبدالله محمّد الشامسي، وعلي لوكا، ولونر Llunr، ولميس كان إضافةً إلى عرضٍ آسرٍ لخالد المحارب، وذلك في لمحةٍ بسيطة عمّا يمكن للمستخدمين استكشافه على تيك توك.

تيك توك مكانٌ يتشارك فيه المبدعون مواهبهم وإبداعاتهم واهتماماتهم في مجتمعهم ويساعدون على إنشاء حركات ثقافية ونشر التوعية حول مسائل اجتماعية على المنصّة. وقد احتفلت تيك توك بمجموعةٍ من المبدعين الملهمين مع جائزة تيك توك للمبدعين، حيث تمّ الإعلان عن الفائزين عبر عددٍ من الفئات بما في ذلك فئة أفضل مبدع للعام Creator of the Year، وأفضل مبدع أحرز نجاحاً مفاجئاً للعام Breakthrough Creator of the Year. وقد تمّ تكريم منشئي المحتوى هؤلاء على قدرتهم على التفاعل مع جمهورهم وإطلاق حركات ثقافية بدأت على تيك توك قبل الانتقال إلى العالم الحقيقي حيث تمكّنوا من تحقيق تأثير لافت.

وصرّح من جانبه طارق عبد الله، المدير العام الإقليمي في تيك توك الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب آسيا قائلاً: «نحن فخورون جداً للاحتفال بمجتمعنا الذي كان هو القوة الدافعة وراء بعض الاتجاهات المثيرة خلال عام 2022. من مشاركة الأفكار المبتكرة إلى تحويل شغفهم إلى مهنٍ ناجحة، أظهر أعضاء مجتمعنا مستويات مدهشة من المرونة والإبداع».

وأضاف طارق العبد الله قائلاً: «لقد كان من الملهم أن نشاهد كيف مكّنت تيك توك الجميع من التلاقي واختبار الفرح والتواصل والشعور بالانتماء. كما ويشرّفنا أن نكون جزءاً من هذ الرحلة ونتطلّع إلى رؤية ما يخبّئه المستقبل لمجتمعنا».

تابعونا على هاشتاغ ForYouParty# على تيك توك لمشاهدة أبرز ما تضمّنته الفعالية والتعرّف إلى منشئي المحتوى في مختلف أنحاء المنطقة ورؤية كيف احتفل المبدعون بسنة لا تُنسى مع مجتمع تيك توك.

وتتواصل احتفالات نهاية السنة على تيك توك حيث دُعيَ المستخدمون إلى رؤية أبرز ما ميّز عام 2022 من خلال اختتام لحظاتهم المفضلة باستخدام بعض التأثيرات الصوتية الرائجة على هاشتاغ YearOnTikTok#. إليكم بعض الإلهام من أدهم السياري حول كيفية اختتام عام 2022 على تيك توك مع مقطع فيديو مبتكر يضمّ باقةً من أجمل اللحظات.