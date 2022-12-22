حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة الفنانة منة شلبي أمام محكمة جنايات شمال القاهرة وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبلها من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلاً عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها خلال شهر نوفمبر الماضى أثناء عودتها من أمريكا.

وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة الدولي، التي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب الخاصة بها، فألقي القبض على المتهمة، وضبط ما بحوزتها من مخدرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

و كانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً في الـ25 من شهر نوفمبر الماضي بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية، التي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً أسفر عن العثور بها على مواد يشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة، وتم إخلاء سبيلها من النيابة بكفالة 50 ألف جنيه.