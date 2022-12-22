حذرت مديرة الوقاية في إدارة الإطفاء البريطانية كارين سوادي، من مغبة التهاون في التعليمات عند شحن الهواتف المحمولة، وقالت بعد وقوع حادثة حريق بهذا الشأن «يمكن أن نشعر جميعاً بالارتباك في هذا الوقت من العام، يجب توصيل أي شيء به عنصر تسخين بالحائط وليس باستخدام وصلة كهربائية. ويجب أيضاً تجنب البدائل الأرخص لأجهزة الشحن لأنها لا تخضع لنفس اختبارات السلامة من الحرائق».وأصدر رجال الإطفاء في بريطانيا، تحذيراً جديداً من خطورة شحن الهاتف في السرير، بعد اندلاع حريق في منزل في تينيسايد، وفي الأسبوع الماضي، استجاب رجال الإطفاء لمكالمة حول حريق في أحد المنازل. وفي المنزل المكون من طابقين في وايتلي باي، اندلع حريق في غرفة نوم بالطابق الأول، وتبيّن لاحقاً أنه قد بدأ بسبب شاحن تم تركه على السرير، وارتفعت درجة حرارة الهاتف مما أدى إلى اشتعاله.وذكّرت كارين الناس بإغلاق المقابس على الحائط عندما لا تكون قيد الاستخدام، والتحقق من أن أجهزة الكشف عن الدخان، لأنها خط الدفاع الأول عندما يتعلق الأمر بالحرائق.عدم وضع الهاتف على القماش أثناء الشحنالشحن من المقابس مباشرة دون توصيلاتإغلاق المقابس عندمالا تكون قيد الاستخدامتجنب البدائل الأرخص لأجهزة الشحن