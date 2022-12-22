يُطل الشاعر أحمد الحسين، مجدداً على الساحة الغنائية بعمل فني جديد بعنوان «موحشة»، يلتقي فيه بألحان الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس وصوته، استهله بصورة مختلفة وصف فيها بكاء المدينة ووحشتها على نحو مختلف عن المألوف، «موحشة هذي المدينة تشتكي تبكي حزينة!وجهها يحكي وجعها.. نبضها يفهم ألمها»..ليعيد به الحزن النبيل إلى ساحات الفن الجميل، ويعبّر من خلاله عن الكثير من التفاصيل الماضية والصور القديمة بمشاهد بلاغية متنوعة، على أنغام الفنان والموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس، الذي عُرف عنه تمرّسه على تلحين هذه النوعية من النصوص الغنائية.ويأتي هذه العمل للشاعر الحسين، امتداداً لما قدمه من نجاحات مع الفنانين عبادي الجوهر، وليد الشامي، فؤاد عبدالواحد، المشعل، وآخرين.