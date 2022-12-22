طوّر علماء هلاماً ثورياً يتم شحنه كهربائياً، يمكنه علاج الجروح التي يصعب علاجها، بما في ذلك جروح الساقين أو القدمين لدى مرضى السكري.يقول الباحثون في جامعة أبردين، إنه عندما يحدث أي نوع من الجروح، يولد الجسم بشكل طبيعي تياراً كهربائياً بسيطاً حول حوافه بجهد أضعف 15 مرة من بطارية دبل A.يتم إنشاء الجهد الكهربائي عندما تتقاطع الأيونات الموجبة والسالبة «الذرات أو الجزيئات ذات الشحنة الكهربائية» مع بعضها البعض، ثم تنجذب خلايا الإصلاح بواسطة الشحنة الكهربائية وتنتقل إلى المنطقة المصابة، وتبدأ عملية الشفاء.يعرف الهلام الجديد، باسم هايدروجل ذاتي التكهرب، ويتم توليد الكهرباء عندما يتم ضغط بلورات صغيرة مصنوعة من مركب يسمى فلوريد البولي فينيلدين، الذي يزيد النشاط البدني عبر تحريك الجزء المعني من الجسم والتأثير فيه، مما ينتج المزيد من الكهرباء عبر الجرح.