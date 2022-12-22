المغنيسيوم معدن رئيسي يوصي الخبراء بزيادة مستواه في الجسم عبر أطعمة معينة بدلاً من المكملات الغذائية، إذ من النادر أن يعاني الأصحاء من نقصه، وقد يكون البعض أكثر عرضة لنقص المغنيسيوم إذا كانوا يعانون من حالة طبية تتعارض مع امتصاصه أو إفرازه، مثل الإفراط في تناول الكحول، وأمراض الكلى، ومرض كرون، والداء البطني، ومرض السكري من النوع 2.ووفق تقرير لموقع «فري ويل هيلث»، تقول كانديس بومبر أخصائية التغذية في جامعة أوهايو، «إنه رابع أكثر المعادن وفرة بعد الكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، الذي يحتاجه الجسم يومياً».النوم الصحييمنع تشنّج العضلاتيسهّل حركة الأمعاءيحارب الاكتئابيخفض ضغط الدم ويمنع الصداع