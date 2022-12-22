قالت دراسة حديثة، إن ضيق التنفس، والحمى لم تعد في المراكز العشرة الأولى لأعراض الإصابة بفايروس كورونا، بعد تطور الفايروس في 3 أعوام، وبعد أن غير اللقاح والمناعة، طبيعته.وبالاعتماد على تطبيق زوي هيلث للإبلاغ عن الإصابة، الذي يستخدمه 4.8 مليون شخص، قال تحليل حديث إن أعراض أوميكرون وسلالاته الفرعية السائدة حالياً تشبه كثيراً أعراض البرد، والإنفلونزا.ووفقاً لموقع «إفري داي هيلث»، حلل فريق باحثين من جامعتي هارفارد وستانفورد أهم الأعراض التي أبلغ عنها مستخدمو التطبيق، التهاب الحلق، انسداد وسيلان الأنف، العطس، سعال دون بلغم، صداع، سعال مع بلغم، بُحة صوت، أوجاع، وآلام في العضلات، تغير حاسة الشم!