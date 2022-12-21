هوس التنقيب عن الآثار المدفونة فى باطن الأرض، يسيطر على عقول الكثير من الشباب بحثاً عن حلم الثراء السريع، وفى النهاية يكون مصيرهم الموت أو النصب، وآخر تلك الضحايا مصرع ثلاثة شباب بمحافظة الإسكندرية صعقا بالكهرباء أثناء عملية البحث، مما أدى إلى وفاتهم فى الحال.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بوفاة 3 أشخاص صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار، على الفور، وبالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تبين صحة البلاغ، وتبين وجود أعمال حفر ومعدات وحبل طويل بداخل مكان الحفر، إذ أشارت المعاينة الأولية، إلى وجود أعمال حفر، وأثناء ذلك حدث ماس كهربائي أودى بحياة الشباب الثلاثة وتوفوا في الحال.

ودلت التحقيقات والتحريات الأولية، أن الواقعة حدثت داخل منزل مكون من ثلاثة أدوار ملك أحد المتوفين، حيث حضر له شخص وأوهمه بوجود قطع أثريه أسفل منزله، ثم قام شخصان من المشاركين بالحفر بالنزول إلى الحفرة للتأكد من وجود قطع أثرية، وعقب نزولهم وقع ماس كهربائي في الأسلاك المواجهة أسفل الحفرة، أدى إلى وفاتهم.

وأمرت النيابة باستكمال التحريات النهائية عن الواقعة، وتم وضع الحفرة تحت الحراسة، كما قررت حجز متهمين آخرين شاركوا في عملية التنقيب على ذمة التحقيقات، وجرى نقل جثامين الشباب المتوفين إلى المشرحة، وتجري جهات التحقيق المعنية التحقيق في الواقعة، لمعرفة ملابسات الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.