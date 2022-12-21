حذر خبراء من شرب الماء بعد تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل: البرتقال، والبطيخ، والخيار، والشمام، والفراولة، إذ يغير توازن درجة الحموضة في المعدة. وبحسب «إرم نيوز»، يُفضل تناول الفاكهة كوجبة خفيفة سريعة لأنها مصدر ممتاز للعناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على نظام غذائي صحي، لكن دون ارتكاب أخطاء خلال تناولها، وحددت قائمة بالأخطاء الشائعة التي نرتكبها أثناء تناول الفاكهة والتي يجب تجنبها في المستقبل:تناولها مع طعام ثقيل على المعدةتناول الفاكهة في الليلشرب الماء على الفورعدم استهلاك قشر الفواكهتناولها دون غسلها جيداً