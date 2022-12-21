أخمد الشاعر صالح الشادي فتيل الشائعات حول تعرض فنان العرب محمد عبده لأزمة صحية كبرى، حين نشر صورة جمعته بالفنان محمد عبده، لطمأنة جمهوره عليه، موضحاً أنه تعرض لنزلة برد فقط، وأن الأطباء نصحوه بالراحة وفقاً لسنّه ولتقلبات الأجواء المناخية. وقال في تغريدته: «الحمد لله على السلامة ألف مرة، حبيبنا الغالي فنان العرب الأستاذ محمد عبده يتماثل للشفاء بحمد الله بعد نزلة البرد العابرة.. وهو في أتم الصحة والعافية.. وقد نصحه الأطباء بشيء من الراحة. أجر وطهور بحول الله لأبي عبدالرحمن».وهو ما عززه ابنه عبدالرحمن، عبر تدوينة على «تويتر» قائلاً: «الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله، أصيب بأنفلونزا حادة وتعافى منها ولله الحمد، تطمنوا».وبثت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر أحد حساباتها على إنستغرام مقطع فيديو يظهر الفنان محمد عبده وهو داخل غرفة المستشفى مرتديا زي المرضى، وقد بدا عليه الوهن، الأمر الذي أثار الشكوك عن أسباب تنويمه، قبل أن يوضح الشادي تفاصيل حالته.