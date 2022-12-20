عرض عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، عبر حسابه بتويتر على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مليون دولار، مقابل «البشت» الذي أهداه له أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إثر فوز الأرجنتين بكأس العالم.

وأهدى أمير قطر، «البشت» القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا، في نهائي مونديال قطر 2022.

وألبس الشيخ تميم، ميسي «البشت» قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما الأحد الماضي، على استاد لوسيل، في قطر.