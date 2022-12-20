تماشيا مع بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كشف مركز خدمة الابتعاث التابع لوزارة التعليم، الذي يهدف الى الإعداد الأمثل للمرشحين، وتهيئتهم للدراسة في الخارج.

ووجه المركز أبرز النصائح للمبتعثين للتعرف على ثقافة الشعوب في بلد الابتعاث، إذ تسهل عملية الاندماج في المجتمع الجديد بطريقة تمكن الطلاب من تبادل الثقافات وتحقيق الاستفادة، ومن تلك النصائح: قراءة تاريخ البلد والحضارات التي تعاقبت عليه، التعرف على عاداتهم وتقاليدهم التي تعد موروثا ثقافيا مهما، إضافة إلى الاطلاع على إنتاجهم الفني كون الفنون المرآة التي تعكس تراث الشعوب.

ويوضح ذلك جهود وزارة التعليم القائمة على توفير خدمات مميزة وشاملة لتحقيق أهدافها، من خلال تقديم خدمات الإشراف الدراسي المميزة أثناء الابتعاث، وكذلك الخدمات الشاملة قبل وبعد الابتعاث، بهدف تقديم حلول متكاملة ومميزة لرفع مستوى الجودة وزيادة سرعة الاستجابة في تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المبتعث.