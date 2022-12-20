لا تزال رحى الحرب الباردة تدور بين النجمتين اللبنانيتين سيرين عبدالنور ونادين نجيم، منذ أن طفا خلافهما السري إلى السطح تقريباً، حين أشارت سيرين في منتدى الإعلام العربي، إلى أن نادين رفضت العمل معها بمسلسل مشترك من إنتاج شركة الصباح، بحسب «إرم نيوز»، لترد نادين، أن المنتج صادق الصباح لم يطرح تلك الفكرة عليها من الأصل، وأن ما قالته «غير صحيح»؛ ما أوقد فتيل الهجوم بين متابعيهما على «تويتر» بتغريدات مسيئة للفنانتين، وحاول عدد من مشاهير الوسط الفني تهدئة الوضع بينهما دون جدوى.حيث حظرت سيرين حساب نجيم على «تويتر»، وحوّلت نادين حسابها في موقع التغريدات من عام إلى خاص؛ لمنع أي مستخدم لـ«تويتر» من الإشارة إلى اسمها أو حسابها، إلا في حال كان يتابعها.وما إن نشرت فيديو لتمثال أفعى كوبرا سوداء، قالت فيه إن الأفاعي تلاحقها في كل مكان، وكأنها توجه كلامها لنادين نجيم، بحسب «إرم نيوز»، حتى ردت نادين مرة أخرى بإعادة تغريدة للممثلة الأمريكية ميريل ستريب، قالت فيها: «لا أريد أن أضيع وقتي على أي شيء يؤذيني، لم أعد أريد أن أرضي من لا يحبني ولن أبتسم لمن لا يبتسم لي».وأضافت: «أكره النزاعات وقلة الإخلاص والخيانة».