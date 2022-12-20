جدّد فيلم وثائقي جديد المخاوف حول الصحة العقلية للفنانة بريتني سبيرز، تزامناً مع حالة الجدل التي تثيرها بين متابعيها على إنستغرام، بسبب إصرارها على نشر صور فاضحة لها التي تظهر فيها شبه عارية، مواجهة الانتقادات بالتبرير أنها تمارس حريتها الشخصية.ومن المرتقب أن يعرض الفيلم الوثائقي الجديد بعنوان «Jamie Vs Britney: The Father Daughter Trials»، على قناة «Discovery+» في 27 ديسمبر الجاري، والذي يسلط الضوء على الحياة الصحية للمغنية الأمريكية بريتني سبيرز، بعد تحررها من وصاية والدها التي امتدت نحو 14 عاماً.ويأتي الفيلم الوثائقي الجديد تزامناً مع تصريحات نارية فجرها والدها من خلال حوار خاص مع صحيفة ديلي البريطانية، حيث كان يدافع خلال حديثه عن الوصاية التي أنهتها محكمة في لوس أنجليس في نوفمبر من العام الماضي، وذلك بموجب حكم قضائي.