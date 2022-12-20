ينصح الأطباء بالوصول إلى المستشفى مبكراً من موعد الولادة، بعد ملاحظات مجموعة من الأعراض التي تشير إلى قرب ذلك، وبحسب «ae24»، تحدث بعض التغيرات في المرحلة المبكرة من المخاض، وعلى الرغم من أن تجربة الولادة تختلف من امرأة لأخرى، إلا أن بعض العلامات تخبر الحامل بالدخول في المرحلة المبكرة تُسمّى مرحلة الكمون، تشعر فيها الحامل بألم مستمر في البطن أو أسفل الظهر، ترافقه تقلصات تشبه ما يحدث وقت الدورة الشهرية، وهذه أهم أعراضها:
تقلصات غير منتظمة متكررة
ألم مستمر في البطن
ألم أسفل الظهر
إفرازات مخاطية لزجة وبعض الدم
اتجاه رأس الطفل إلى الأسفل
تقلصات غير منتظمة متكررة
ألم مستمر في البطن
ألم أسفل الظهر
إفرازات مخاطية لزجة وبعض الدم
اتجاه رأس الطفل إلى الأسفل