ينصح الأطباء بالوصول إلى المستشفى مبكراً من موعد الولادة، بعد ملاحظات مجموعة من الأعراض التي تشير إلى قرب ذلك، وبحسب «ae24»، تحدث بعض التغيرات في المرحلة المبكرة من المخاض، وعلى الرغم من أن تجربة الولادة تختلف من امرأة لأخرى، إلا أن بعض العلامات تخبر الحامل بالدخول في المرحلة المبكرة تُسمّى مرحلة الكمون، تشعر فيها الحامل بألم مستمر في البطن أو أسفل الظهر، ترافقه تقلصات تشبه ما يحدث وقت الدورة الشهرية، وهذه أهم أعراضها:تقلصات غير منتظمة متكررةألم مستمر في البطنألم أسفل الظهرإفرازات مخاطية لزجة وبعض الدماتجاه رأس الطفل إلى الأسفل