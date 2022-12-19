صوّت 57.5% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي نشره الملياردير الأميركي إيلون ماسك على حسابه في موقع تويتر الذي يملكه بـ «نعم»، وذلك بشأن ما إذا كان يجب عليه التنحي عن منصبه كرئيس للشركة، والذي أكد أنه «سيلتزم بنتائجه».

وشارك في استطلاع الرأي الذي نشره إيلون ماسك بشكل غير متوقع، في وقت سابق اليوم، بشأن الاستمرار بإدارته للشركة، أكثر من 17 مليون شخص.

وجاء في الاستطلاع: «هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع»، متيحاً للناس الاختيار بين الإجابتين «نعم» و«لا».

وبعد نحو 20 دقيقة من نشر التغريدة، مع اقتراب أغلبية الأصوات إلى «نعم»، نشر الملياردير تغريدة جديدة، قال فيها محذرا: «كما يقول المثل، احذر مما تتمنى، فقد تحصل عليه».

كما تفاعل ماسك مع عدد من مستخدمي تويتر، إذ رد عل أحدهم بالقول: «السؤال ليس العثور على مدير تنفيذي، وإنما العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة».

وحسب «سكاي نيوز عربية» أضاف ماسك: «لا أحد يريد الوظيفة التي يمكنها فعلا إبقاء تويتر على قيد الحياة. ليس هناك من وريث».

و«تطوع» أحد مستخدمي تويتر لمنصب الرئيس، فرد عليه ماسك، قائلا: «لا بد أنك تحب الألم كثيرا.. عليك استثمار مدخرات حياتك في تويتر، وهو على الطريق السريع نحو الإفلاس منذ مايو الماضي. هل ما زلت تريد الوظيفة؟».

وكان الملياردير الشهير، وهو أحد أغنى أغنياء العالم، اشترى موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، في أواخر أكتوبر، لكن فترته القصيرة كانت مضطربة.

ومنذ توليه إدارة تويتر، أثار ماسك الكثير من الجدل بسبب القرارات التي اتخذها، على رأسها فصل كبار موظفي الشركة وعدد كبير من العاملين فيها، وآخر تلك الأزمات، كانت تعليق تويتر حسابات عدد من الصحفيين، ليوم واحد، بسبب مخاوف ماسك من نشر بيانات تتعلق بطائرته الخاصة، ما أثار موجة غضب واسعة حول العالم، قبل أن تتم إعادة تفعيلها.