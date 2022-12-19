• الفيلم من تأليف وإخراج عهد كامل ومن بطولة صبا مبارك وقصي خضر ومصطفى شحاتة وبراء عالم • يُطرح الفيلم كإنتاج أصلي من OSN، تأكيداً على الالتزام المتزايد بالاستثمار في المواهب والأعمال المحلية المتميزة • تتمحور القصة حول صداقة غير متوقعة بين فتاة سعودية ثرية وسائقها السوداني

أعلنت OSN إبرام شراكة لطرح فيلم «أنا وسائقي» (My Driver & I)، وهو أحد إنتاجات OSN الأصلية. والفيلم من تأليف وإخراج السعودية الحائزة على جوائز عالمية، عهد كامل.

وجاء الإعلان على هامش فعاليات «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، بحضور كوكبة من أبرز رواد صناعة السينما منها الهيئة السعودية للأفلام وصندوق البحر الأحمر، فضلاً عن نخبة من أبطال العمل ومن بينهم النجمة الأردنية صبا مبارك والنجوم قصي خضر ومصطفى شحاتة وبراء عالم.

وقالت مؤلفة ومخرجة الفيلم عهد كامل: «استغرقتُ عدة سنوات في كتابة سيناريو وقصة الفيلم، وقد سعيتُ إلى بناء قصة مستوحاة من ذكرياتي في الماضي حول مدينة جدة خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. فالفيلم يتناول رحلة «سلمى» بطلة العمل، حول العالم خلال فترة المراهقة في مقابل الخلفية الثقافية للمجتمع في ذلك الوقت، والتي تشكّل بحد ذاتها نقطة تمسّ قلوب كل الجمهور على حد سواء».

ويستعرض فيلم «أنا وسائقي» قصة الفتاة السعودية الشابة «سلمى» التي تنحدر من عائلة ثرية وتنتقل للعيش في مدينة جدة مع سائقها الشاب السوداني «قمر»، وسرعان ما تتطور علاقتهما هناك وتفضي إلى صداقة وثيقة تستمر على مدى سنوات مراهقتها وما بعدها. تتمحور القصة بشكل أساسي حول الاستقلالية وتأسيس أسرة في أكثر الأماكن غير المتوقعة.

من جانبه، لفت جو كوكباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN إلى أن القصص غير المروية من المنطقة تستحق أن تلقى رواجاً أكبر عن ذي قبل، مشيراً إلى أن فيلم «أنا وسائقي» يمثل تجسيداً لمثل هذه القصص الجديرة بالطرح في البيئة الملائمة التي جرت بها الأحداث. وأكد على أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعد المنصة المُثلى لتحقيق هذا الهدف.

ويأتي فيلم «أنا وسائقي» بتمويل من إدارة المحتوى الثقافي والإعلامي والرياضي بالحكومة البريطانية، ويشرف عليه معهد الفيلم البريطاني (BFI).