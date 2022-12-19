أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أنه بالرغم من فوائد شرب الماء العديدة، إلا أنه قد يُسبب أضراراً على الجسم إذا شربه الإنسان واقفاً، ومن تلك الأضرار الإصابة بقرحة المعدة نتيجة حدوث اختلال في توازن سوائل الجسم، وعدم قيام الماء بدوره في تقليل الحموضة، وفقاً لصحيفة الوطن المصرية.وأضافت استشارية التغذية، أن شرب الإنسان للماء واقفاً قد يؤدي لالتهاب المفاصل، وذلك لأن الأعصاب تكون في حالة توتر عندما تشرب الماء بسرعة في وضع الوقوف، ما يخل بتوازن السوائل، ويؤدي إلى تراكمها في المفاصل، ولذلك يحدث التهاب المفاصل وتلفها.