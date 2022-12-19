يعد سرطان المريء سادس أكثر أسباب الموت شيوعاً على مستوى العالم، ويبدأ عادة في الخلايا المبطنة للمريء من الداخل. ويمكن أن يحدث في أي منطقة على طول المريء.ووفقاً للأطباء، فإن «أول» أعراضه عادة ما تكون عسر البلع، أي صعوبته وأخذ المزيد من الوقت والجهد لنقل الطعام أو السوائل من فمك إلى معدتك.وكشف الدكتور ديبوراه لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، أن سرطان المريء يبدأ عادة في الطرف السفلي من المريء، ويتطور السرطان على الأرجح لأنه موقع ارتداد الحمض، وينمو ببطء في هذه البيئة شديدة الحموضة. ومع نموه، فإنه يسد الجزء السفلي من المريء، ما يعني أنه يصبح من الصعب البلع.ويبدو أن الطعام يلتصق في الحلق، ويسبب أحياناً عدم الراحة، والشعور بالغثيان والقيء وتقطير اللعاب.- حرقة في المعدة- أعراض عسر الهضم (مثل كثرة التجشؤ)- السعال الذي لا يتحسن- صوت أجش- ألم في الحلق أو منتصف الصدر (خاصة عند البلع)- الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة