العسل مضاد حيوي طبيعي، يحوي صفات تميزه عن أي غذاء آخر، وهو مصدر رائع للطاقة وليس فقط مجرد نوع من أنواع التحلية، وطريقة لإضافة المذاق الحلو اللذيذ إلى وجباتك، هو أكثر بكثير مما تتصور بسبب ما يحويه من مغذيات تجعله يعود بالعديد من الفوائد على صحتك. وهذه أهم فوائد العسل على الريق.غني بالفيتامينات والإنزيمات والأملاحيساعد على نمو الأسنانيعدّ علاجاً فعّالاً للكبدمصدر طبيعي للطاقةيفيد في علاج التهابات العيون