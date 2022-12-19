كشفت الممثلة المصرية مي عمر، كواليس فيلمها مع حسن الرداد «تحت تهديد السلاح» ومشاريعها القادمة. وقالت لبرنامج «مساء الإمارات» على قناة الظفرة، إنها تتمنى عملاً فنياً يجمعها مع الممثل كريم عبدالعزيز، واصفة إياه بأحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأن خطواته الفنية محسوبة بدقة.وعن فيلمها الأخير الذي جمعها مع حسن الرداد، قالت مي: إن «تحت تهديد السلاح» مستوحى من أحداث حقيقية، وإن قصته ممتعة ومليئة بالتشويق وهو ما جذب الجمهور إليه.وأوضحت مي، أنها ستشارك في رمضان بمسلسل عنوانه «علاقة مشروعة» مع ياسر جلال، وخالد الصاوي، مشيرة إلى أنها لم تبدأ التصوير بعد، مؤكدة أن دورها فيه مختلف عما قدمته سابقاً.وأشارت مي، إلى تحضيرها لمسلسل كوميدي، وفيلم سينمائي بالتعاون مع هاني سلامة، مضيفة أنها تستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية «بضع ساعات في يوم ما» مع محمد الشرنوبي، وهشام ماجد، وهنا الزاهد، وأحمد السعدني، وناهد السباعي، وأسماء جلال، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.