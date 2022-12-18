قررت سيدة صينية الانفصال عن زوجها بعد 10 سنوات من زواجهما؛ بسبب إدمانه على صيد الأسماك وتفضيل هذه الهواية على أسرته في معظم الأحيان.ووفقاً لقضية طلاق تم رفعها أمام محكمة الشعب في جوي بمقاطعة شاندونغ، قالت المرأة، ولقبها تشانغ، إنها سئمت من إدمان زوجها على الصيد، وادعت أنها تقوم بجميع الأعمال المنزلية، إضافة إلى العناية بطفليهما، بينما يجلس زوجها على الأريكة ينظر إلى هاتفه الذكي ويخرج للصيد مع أصدقائه بعد العشاء كل مساء.وبعد أن طلبت منه مراراً قضاء المزيد من الوقت معها ومع الأطفال أكثر من الوقت الذي يقضيه مع رفاقه في الصيد دون جدوى، قررت تشانغ طلب الطلاق لأنه الخيار الأفضل؛ بحسب موقع أوديتي سنترال.وبعد أن ضاق ذرعاً بشكوى زوجته، وافق الرجل، ولقبه صن، على الطلاق. وبعد فشل محاولات الوساطة بين الزوجين، وافق القاضي على طلب الطلاق، ولكن ليس قبل استدعاء صن، الذي نسي جلسة الاستماع وذهب للصيد بدلاً من ذلك؛ بحسب 24ae.