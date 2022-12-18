بعد قصة حب دامت 79 عاماً، توفي الزوجان الأمريكيان جون وهوبير بفارق ساعات فقط عن بعضهما، بحسب ابنهما الكبير سام (67 عاماً) الذي قال إن والدته أصيبت بوعكة صحية بعد احتفال العائلة ما استدعى نقلها إلى المستشفى وأودعت في غرفة العناية المُشددة، حيث فقدت وعيها بشكل كامل، ولحزنه الشديد عليها لم يتحمل الزوج (هوبير) ما حصل مع زوجته، فانهار وساءت حالته الصحية بعد نقله للمُستشفى ذاته.وبقي الزوجان غائبين عن الوعي تماما لمدة خمسة أيام، حيث تم وضعهما معاً في الغرفة نفسها، ولاحقاً توفي الأب خلال نومه في يوم 30 نوفمبر الساعة 9 مساء، لتلحق به زوجته في يوم 1 ديسمبر الساعة 6 مساءً.