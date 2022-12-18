أوضح مركز الصحة الألماني أن (هربس الشفاه) هو مرض مُعدٍ للغاية يسببه فايروس الهربس البسيط من النوع 1، وأن علاجه يتم بواسطة مضادات الفايروسات، مشدداً على ضرورة اتباع بعض التدابير للحيلولة دون انتقال العدوى إلى شخص آخر؛ أبرزها عدم التقبيل وعدم استخدام الأغراض الشخصية كالمناشف والأكواب بشكل مشترك، مع مراعاة غسل اليدين بانتظام، لا سيما بعد كل مرة يتم فيها لمس الشفاه.وأشار المركز إلى أن (هربس الشفاه) يشكل خطراً داهماً على الأطفال حديثي الولادة والأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة.بثور قيحية على الشفاه وحولهاحكةشد وتيبس في جلد الشفاهألم ووخزحرارة في البثور