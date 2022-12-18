عادت امرأة إلى موطنها مالي مع أطفالها التسعة الذين ولدوا جميعاً في الوقت نفسه، بعد أن أمضت 19 شهراً معهم في مستشفى بالمغرب.وتقول حليمة سيسي (27 عاماً) إن أطفالها التسعة يحتاجون إلى 45 مرة تغيير حفاضات في اليوم، ويشربون 15 كيلوغراماً من الحليب الاصطناعي في الأسبوع.وقال الأب الفخور عبدالقادر عربي إن كل طفل أظهر شخصية وعادات فريدة. وأضاف في حديث لـ(بي بي سي): «البعض هادئ والبعض الآخر يصدر المزيد من الضجيج ويبكي كثيراً. والبعض يريد أن يتم حمله طوال الوقت. كلهم مختلفون عن بعضهم، وهو أمر طبيعي تماماً».وأصبح الأطفال من المشاهير في موطنهم مالي، إذ يحرص الكثيرون على رؤية الأطفال المعجزة بأعينهم. وحطم الأطفال الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الأطفال ولدوا في حمل واحد، وتمت ولادتهم عن طريق عملية قيصرية بعد 30 أسبوعاً من الحمل في مايو 2021، وظلوا في الدار البيضاء للحصول على رعاية متخصصة للأطفال الرضع، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.