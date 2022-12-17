لقيت امرأة وابنتها مصرعيهما، مساء اليوم (السبت)، على يد الزوج، طعنا بسلاح أبيض، بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

كانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطاراً من مركز منفلوط، بورود بلاغ من الأهالي بمصرع امرأة وابنتها على يد الزوج، طعنا بسلاح أبيض.

وبانتقال قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط، وسيارات الإسعاف، والفحص والمعاينة تبين قيام شخص (26 عاما)، بطعن زوجته (25 عاما) وابنته بسلاح أبيض. تم نقل المجني عليهما إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.