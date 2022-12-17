تمكّن باحثون من حل اللغز النحوي الذي هزم العلماء منذ القرن الخامس قبل الميلاد.

ونجح طالب دكتوراه هندي في جامعة كامبريدج الدكتور ريشي راجبوبات، في فك شفرة قاعدة ابتكرها بانيني «أبو اللغويات». والقاعدة جزء أساسي من نظام نحوي مبتكر أنشأه بانيني، يُطلق عليه اسم «آلة اللغة»، ويهدف إلى تعليم اللغة السنسكريتية المقدسة في الهند.

وتعني جهود الدكتور راجبوبات، المفصلة في أطروحته للدكتوراه المنشورة اليوم، أن آلة لغة بانيني يمكن تدريسها لأجهزة الكمبيوتر لأول مرة.

وكان بانيني عالما لغويا ونحويا محترما في الهند القديمة، وعاش في وقت ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد.

وتعتبر «آلة لغته» على نطاق واسع واحدة من أعظم الإنجازات الفكرية في التاريخ.

وقال راجبوبات: «إنها وثيقة واحدة وكل ما لديها هو 4000 قاعدة قصيرة جدا».

وتتكون كل قاعدة من ثلاث إلى أربع كلمات في المتوسط، وما تفعله هذه القواعد البالغ عددها 4000 هو أنها تساعدنا في اشتقاق أي كلمة من اللغة السنسكريتية.

وتعمل هذه القواعد البالغ عددها 4000 بشكل أساسي معا كآلة.

ويشير إليها الدكتور راجبوبات على أنها آلة مفاهيمية وليست آلة فيزيائية، والغرض من آلة اللغة هو «الاشتقاق»، تشكيل كلمة عن طريق تغيير شكل القاعدة أو إضافة الألقاب إليها.

وعند الجمع بين كلمة أساسية ولاحقة، هناك اختلافات في الصوت تحتاج إلى حساب، وإلا فإنها ستعطي كلمة غير منطقية مثل «تعريف» (تنطق def-ine-ey-shun).

وتساعد القواعد الـ4000 التي يتألف منها نظام بانيني المستخدمين بشكل فعال على إنتاج أشكال كلمات صحيحة نحويا.