هددت المفوضية الأوروبية، المالك الجديد لمنصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي إيلون ماسك بفرض عقوبات قريباً، معبرة الجمعة، عن قلقها بعد تعليق حسابات صحفيين على الشبكة.

وكان موقع «تويتر» حظر حسابات صحفيين انتقدوا إيلون ماسك، من بينهم صحفيون يعملون في «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي إن إن» و«فويس أوف أمريكا» ومؤسسات أخرى.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا: إن الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة. وأفادت بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية. وخاطبت مالك تويتر قائلة: «يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك»، لافتة إلى أن هناك خطوطاً حمراء وهناك عقوبات قريباً.

وكانت «وكالة أسوشيتدبرس» أعلنت في وقت سابق من أن ماسك اتهم الصحفيين بمشاركة معلومات خاصة حول مكان وجوده، ما اعتبرها إحداثيات اغتيال بشكل أساسي.