أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار علاء البيلي، أمس (الخميس)، حكماً بالسجن 3 سنوات على 5 متهمين بهتك عرض وخطف طبيب سعودي في منطقة بولاق الدكرور بالقاهرة.

ووفقاً لحيثيات الحكم، تخلص الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت المتهمين بخطف الطبيب السعودي (ج. م) بعد أن تم استدراجه لمسكن المتهم الأول بزعم كونه مركزاً صحياً للمساج، وطلب فدية مالية من أسرته لتحريره.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى قيام المتهمين (أ.م، م.أ، م.ع، م.ح، ح.م) بنشر إعلان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن مركز لجلسات المساج، فتواصل المجني معهم عن طريق تطبيق الماسنجر، وتم تحديد موعد للقاء حيث تقابل الطبيب السعودي مع شخص يدعى (ع.ك) مجهول هارب، واصطحبه إلى الشقة الكائنة بدائرة قسم بولاق الدكرور، وفقاً لـ «القاهرة 24».

وأضافت حيثيات المحكمة: «الطبيب السعودي المجني عليه خلع ملابسه عدا الملابس الداخلية تمهيداً لإجراء جلسة المساج فوجئ بالمتهمين يحيطون به شاهرين في وجهه سلاح أبيض «مطواة» واستولوا على هاتفه المحمول، وحافظة تحوي بعض الكارنيهات ومبلغ مالي 300 جنيه، وقاموا بتصويره بالملابس الداخلية وطلبوا منه مبلغا آخر، فاتصل بشقيقه لإحضاره».

وأوضحت حيثيات حكم المحكمة أن شقيق الطبيب السعودي توجّه إلى قسم الشرطة وأبلغ معاون مباحث بتفاصيل الواقعة، والذي انتقل بصحبته وقوة من أفراد الشرطة إلى الشقة الموجود بها الطبيب السعودي، وقام بضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات سالفة البيان، وأسلحة بيضاء «خنجر» و«مطواة»، وأن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها بحق المتهمين.

وخلال التحقيقات قال الطبيب السعودي: «اللي حصل إني شفت منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لعرض جلسة مساج وأنا قمت بالتواصل معهم عن طريق الماسنجر، وبعدها بعتلي رقم التليفون واتفقت مع الشخص ده وتمت المقابلة يوم الاثنين الساعة السابعة مساء عند مطعم شهير بشارع السودان».

وأضاف الطبيب السعودي خلال التحقيقات: «لما وصلت للمكان قالي أعدي الناحية التانية وأنا بالفعل وعديت السلم ونزلت على منطقة أرض اللواء قصاداً جامع معرفش اسمه، وهناك تقابلت معه واتفقنا أننا هنروح شقة لعمل المساج بها ووصلنا بــ(توك توك) إلى منطقة بولاق الدكرور».

واستكمل الطبيب السعودي: «لما وصلنا للشقة دخلت أنا وهو وبعدها دخلني غرفة وقالي أخلع هدومك ما عدا ملابسك الداخلية وفي الوقت ده لقيت حوالي ثمانية أفراد فوق دماغي ولقيت واحد منهم بيصورني ولقيتهم بيقلولي إحنا صورناك وأنت نايم وبعدها فضلوا يشتموا فيا ويهددوني بالقتل وكان معاهم أسلحة بيضاء ضربوني بيها علي وشي».

وأكمل الطبيب السعودي أمام جهات التحقيق: المتهمين وقت احتجازي قالوا لي عايزين مائة ألف جنيه ونسيبك تروح، وأنا ساعتها فكرت في ناس كتير لغاية ما اتصلت بأخويه وزميلي وفي ناس اتصلت بيهم مردوش عليا لحد ما الشرطة وصلت وأخدت ثلاثة أشخاص كانوا موجودين معايا في الشقة، والخمس أشخاص الآخرين مكنوش موجودين في الشقة علشان كانوا رايحين يقابلوا أخويا في شقة فيصل علشان يديهم الفلوس، وبعدها رحت الشرطة قسم الدقي وعملت محضر وده كل اللي حصل.