نجا طفل يبلغ من العمر عامين في أوغندا بأعجوبة، بعد أن ابتلعه فرس النهر حيا، إذ كان الصبي بول إيجا، يلهو بالقرب من منزله على ضفاف بحيرة إدوارد، حيث كان فرس النهر يقيم، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف.

وبحسب الشرطة الأوغندية، فإن الحيوان أمسك بالصبي من رأسه وابتلع نصف جسده، ولحسن الحظ، رأى الرجل المحلي كريسباس باجونزا ما كان يحدث، وبدأ في رشق الحيوان بالحجارة.

وترك فرس النهر بول قبل أن يعود نحو البحيرة، وتم نقل الطفل الصغير إلى عيادة قريبة لعلاج الجروح التي أصيب بها أثناء الهجوم.

ثم نُقل بعد ذلك إلى مستشفى في بويرا القريب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقالت الشرطة الأوغندية إن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها فرس النهر من بحيرة إدوارد لمحاولة أكل إنسان.

قالوا: «هذا هو أول نوع من الحوادث حيث



ضل فرس النهر بحيرة إدوارد وهاجم طفلًا صغيرًا على الرغم من أن فرس النهر كان خائفًا عند عودته إلى البحيرة، إلا أن جميع السكان بالقرب من محميات الحيوانات وموائلها يجب أن يعلموا أن الحيوانات البرية خطيرة للغاية».