وفضلاً عن الأضرار الناجمة عن تسرّب المياه، أوقع الانفجار جريحين أُصيبا بشظايا ونُقلا إلى المستشفى للمعالجة.

وكان حوض الأسماك الأسطواني الشكل والموجود في بهو أحد الفنادق، يحوي أكثر من مليون لتر من المياه مع نحو 1500 سمكة استوائية.

وأوضح متحدث باسم فرق الإنقاذ أن «المياه والأسماك تدفقت في الطابق الأرضي»، فيما جرى إخلاء الفندق.

حضر إلى مكان الحادثة بصورة عاجلة نحو 100 عنصر إغاثة. واستخدمت الشرطة الكلاب للبحث عن أشخاص يُحتمل أن يكونوا تحت الأنقاض.

وأكد متحدث باسم عناصر الإغاثة أن الانفجار ليس ناجماً عن تشقق بسيط في حوض الأسماك، بل ما حدث هو «انفجار للحوض».

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حوض الأسماك المتضرر بشكل كبير وشظايا كبيرة من الزجاج متناثرة في المكان، في الوقت الذي لا تزال المياه تتسرب من الحوض.