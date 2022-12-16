أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا قارب على النفاد، وأنه تم تخصيص جميع جرعات اللقاحات المتاحة، ويتعين الانتظار لحين إنتاج المزيد منها لتخصيصها.

وقال رئيس فريق المنظمة لمكافحة الكوليرا فيليب باربوزا: «إن هذا التفشي للكوليرا غير مسبوق مقارنة بالأوبئة السابقة، من حيث اتساع نطاقه جغرافيا، وظهوره في ٢٦ دولة، وارتفاع أعداد الوفيات التي يسببها».

وأضاف أن انتشار الكوليرا في الوقت الحاضر جاء بسبب التهديدات المتزايدة للتغير المناخي كالأعاصير والفيضانات والجفاف، ما يحول دون الوصول إلى المياه النظيفة، ويوفر بيئة ملائمة لانتشار الفايروس.