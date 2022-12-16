قتلت حديقة حيوانات في السويد 3 قردة شمبانزي، وأصابت قردا رابعا بطلقة نارية وذلك بعد هروب 5 قرود من أقفاصها، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

وأوضحت حديقة حيوانات فوروفيك الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة ستوكهولم (الخميس) أن الوضع خارج عن السيطرة.

وقالت المتحدثة باسم مجموعة «باركس أند ريزورتس» المسؤولة عن الحديقة أنيكا تروسليوس، إنّ «الشمبانزي حيوان قد يطرح مخاطر كثيرة، فوجوده خارج الحديقة يشكّل خطراً على حياة الأفراد».

وأوضحت إدارة الحديقة أنّ تخديرها «لم يكن حلاً بديلاً، لأنّ إطلاق سهم مخدر يحتاج إلى أن يكون الشخص قريباً جداً من الحيوان، فضلاً عن أنّ المخدّر يعطي مفعوله بعد عشر دقائق».

وأشارت الإدارة في منشور عبر فيسبوك ظهر الخميس إلى أنّ القردة الأربعة التي ما تزال حيّة موجودة في القسم المخصص للقردة، لكنّها لم تجر إعادتها إلى أقفاصها.