شاركت مدونة الموضة والجمال كورتني سبينسر، نصائحها مع المهتمات بالمكياج، وكشفت عن أخطاء يمكن أن تؤدي في الواقع إلى ظهور المرأة بمظهر أكبر سناً دون أن تدرك ذلك بحسب 24ae.وقالت إن ثلاثة أخطاء شائعة ترتكبها النساء بانتظام في وضع المكياج تفقدهن الجاذبية، وإن بعض التغييرات البسيطة في روتين المكياج اليومي يمكن أن تخلق تأثيراً أكثر شباباً.وقالت: «أول شيء أراه لدى الكثير من النساء أنهن لا يزلن يصنعن هذا المثلث (مع كونسيلر أو كريم أساس) تحت العين. الجلد الموجود أسفل عينك هو من أسرع أنواع البشرة شيخوخة في الوجه. وهذا لا يعني أنه لا يمكنك وضع خافي العيوب على العين لإخفاء الشوائب أو تفتيح هذه المنطقة. ولكن حاولي قليلاً أن تبرزي الزاوية الداخلية مع رفع الزاوية الخارجية». ويمكن أن يكون وضع المكياج أيضاً أمراً حاسماً في رفع ميزات معينة. وفي حين أن الكنتور طريقة رائعة لتعزيز بنية العظام، فإن تطبيقه على مستوى منخفض جداً يمكن أن يؤدي إلى سحب الوجه لأسفل -بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية-. وأوضحت كورتني أن الخطأ التالي هو عمل وجه السمكة القديم، ثم وضع الكونتور على خط الوجه. وبدلاً من ذلك حاولي العثور على عظم وجنتك والضغط مباشرة على عظم الوجنة لرفع الجلد. وإذا كنت تريدين أن تبدين أصغر سناً، فافعلي ذلك أسفل عظم الوجنة مباشرة. وتنطبق نفس القاعدة عند استخدام لون الخدود. وقالت كورتني: «الخطأ الثالث هو وضع البودرة مباشرة على تفاحة الخد، والأفضل وضعها على الجزء العلوي فوق تفاحة الخد، وعلى بعد إصبعين من الأنف وفوق الحافة السفلية للأنف».