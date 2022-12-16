أحيت الفنانات خديجة معاذ ورحاب الشمراني وموضي الشمراني حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثالثة على مسرح أبو بكر سالم.

وكانت حفلة استثنائية من حفلات الموسم بحضور وإقبال وتفاعل كبير من الجماهير، حيث قدمت الفنانات مجموعة من الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا.

وبدأ الحفل في فرقة فرسان بيشة والفنان علي بن مطلق، ثم قدمت الفنانة خديجة معاذ وصلتها الغنائية وغنت مجموعة من الأغاني منها «على الذكرى ترى الميعاد باكر، وأنت في الروح ساكن، وبحر الهوى والحب محتاج بحار، ولا غلطة ترا زينك، وأنت منت إنسان أكثر، وربي من فوق السحايب وقعك».

ثم قدمت الفنانة رحاب الشمراني وصلتها الغنائية وغنت «من دلعك، ويالله أنا طالبك، و ألا ياعين هلي دموعك».

واختتمت الفنانة موضي الشمراني الحفل الغنائي وقدمت نخبة من أجمل الأغاني منها «صبولي فنجال عال العال، أنا جاي من بعيد»، وغيرها من الأغاني التي أشعلت المسرح.