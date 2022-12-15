شهدت قرية كفر داود التابعة لمركز وادي النطرون بالبحيرة في مصر، واقعة مأساوية بعد عثور الأهالي على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها في ظروف غامضة.

وكانت مديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا بالحادثة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع «س.م.ح» 18 عاما مقيمة قرية كفر داود في ظروف غامضة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، كما تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالحادث تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.