كشفت وكالة ناسا خمس رسائل مخفية داخل مركبتها الفضائية الأخيرة «أوريون» من مهمة «أرتميس 1» القمرية.

وكانت المركبة غير المأهولة مليئة بالعناصر الخاصة أثناء سفرها حول القمر، قبل أن تعود إلى الأرض يوم الأحد الماضي.

وتحدت وكالة ناسا الجمهور للبحث في صورة داخلية لكبسولة «أوريون» عما وصفته بأنه «ألغاز ممتعة ورسائل مخفية ومراجع مرئية».

وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية الإجابات على التحدي في 10 ديسمبر، أي قبل يوم واحد من عودة «أوريون» إلى الأرض والهبوط في المحيط الهادئ.

وبينما حملت الكبسولة معها لعبة «شون ذا شيب» و«سنوبي» وأربعة شخصيات ليغو صغيرة و245 دبوسا فضيا إلى جانب دميتين ترتديان بدلات فضاء برتقالية، إلى جانب عرض تقني يستخدم المساعد الصوتي «ألكسا» التابع لشركة «أمازون»، تضمنت مقصورة الطاقم خمس رسائل مخفية أيضا، وبعض التكريمات السرية.

وكان الطائر الأحمر الموجود في الجزء العلوي الأيمن من المقصورة، بمثابة إحياء لذكرى مارك جيير، مدير برنامج «أوريون» السابق ومدير مركز جونسون للفضاء، والذي توفي في عام 2021.

ويمثل الطائر فريق البيسبول سانت لويس كاردينالز، والذي كان جيير من أشد المعجبين به.