أقدم شاب يمني على قتل زوجته ووالدتها وصهر عائلة زوجته برشهم بمادة حارقة ولاذ بالفرار،وقالت مصادر محلية وفقاً لـ «إرم نيوز»، إن خلافاً أسرياً نشب بين الزوجين قبل أيام عدة، وعلى إثره تركت الزوجة المنزل وذهبت للإقامة مع أسرتها.وفي يوم الجريمة، توجه الزوج إلى بيت أسرة زوجته لإعادتها لمنزله، فنشب خلاف بينه وزوجته ووالدتها وعديله (زوج شقيقة زوجته)، فأقدم على قتلهم بالمادة الحارقة، ولم تفلح الجهات الطبية في إنقاذهم!