كشفت دراسة علمية الأثر الإيجابي الذي قد يحدثه تناول بعض الأطعمة على الصحة العقلية.وأوضحت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع أونلي ماي هيلث الطبي المتخصص، أن بعض الأطعمة قد تؤدي دوراً إيجابياً في الوقاية من مرض ألزهايمر، بحسب «البيان». وكشف تحليل الدراسة أن الرجال والنساء الذين لديهم أعلى استهلاك للأطعمة فائقة المعالجة أظهروا معدلاً أسرع بنسبة 28% من التدهور المعرفي العالمي وتراجعاً أسرع بنسبة 25% للوظيفة التنفيذية في الدماغ مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أطعمة سريعة أقل.الصودارقائق البطاطاالهوت دوغالمعجنات البيضاءالكعك