أطلقت منصة تويتر الاجتماعية خدمة «تويتر بلو للأعمال» ممثلةً بعلامة تحقق ذهبية اللون لتوثيق الحسابات الخاصة بالشركات على المنصة، وذلك بالتزامن مع إعادة إطلاقها خدمة التوثيق الزرقاء «تويتر بلو»، التي سيحصل عليها المستخدم عقب عملية تحقق، وهي مخصصة للأفراد، أما «تويتر الرمادية» فهي علامة تمنح للحكومات.ونقلاً عن موقع تيتش كرانش التقني، فإن التوثيق باللون الذهبي يُمنح لكيانات الشركات، ولا يعد الأمر مفاجأة بحد ذاتها، حيث حصل المراسل كيسي نيوتن في نوفمبر الماضي على وثائق داخلية على منصة تويتر تظهر أن الشبكة الاجتماعية تخطط لتقديم فئة بخدمة الاشتراك تسمح للشركات بشراء شارات للتحقق من عمالها وموظفيها عبر تثبيت علامات خاصة على ملفاتهم الشخصية للمنصة الاجتماعية.