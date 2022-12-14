لقيت ممرضة تعمل بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة مرسى علم في مصر مصرعها بعد تناولها كمية كبيرة من المسكنات. وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا بوصول كاميليا ع.ع (34 عاما) جثة هامدة من أحد المستشفيات الخاصة إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد.

وتبين من التحريات الأولية تناول المجني عليها المسكنات، بسبب المعاناة من المرض الذي أُصيبت به. وتبين أن الممرضة انتقلت إلى المستشفى الخاص منذ فترة قريبة، وتعمل في القطاع الخاص، وتم نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى بعد العثور عليها ملقاة داخل إحدى الحجرات.

وقررت بعد ذلك الأجهزة المختصة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.