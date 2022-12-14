قالت الأخصائية الاجتماعية لدى المؤتمر الاتحادي للاستشارات التربوية دانا مونت: إن التطور اللغوي لدى الأطفال يختلف من طفل لآخر من حيث السرعة، إذ يتحدث البعض مبكراً، في حين يبدأ آخرون الكلام في وقت متأخر.ولدعم هذا التطور، أوصت مونت بالتحدث مع الطفل بلغة مناسبة وبطريقة نطق سليمة، مع مراعاة التواصل البصري المباشر أثناء التحدث معه، كما يجب تصحيح نطق الأطفال بشكل غير مباشر، فإذا قال «فلاسة» مثلاً بدل «فراشة»، فيمكن التصحيح بقول الكلمة بشكل صحيح مجدداً بدل توبيخه والقول: «خطأ.. هذه فراشة وليست فلاسة».- التحدث مع الطفل بنطق سليم- تصحيح النطق والهجاء- التحدث بأسلوب طفولي سهل- تحفيزه للإبداع والتخيل والتمثيل- شرح الكتب المصورة معه