توقعت المدير التنفيذي لمنظمة البن الدولية فانوسيا نوجيرا، ارتفاع استهلاك القهوة بنسبة تراوح ما بين 1% و2% حتى نهاية 2030، حيث أشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لنحو 25 مليوناً من عبوات البن زنة 60 كيلوغراماً على مدار الثمانية الأعوام القادمة.وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن نوجيرا قالت: خلال مؤتمر صحفي في هانوي عقدته رابطة القهوة - الكاكاو في فيتنام: «نحن متحفظون الآن بشأن التوقعات قصيرة المدى»، مشيرة إلى الأحداث التي يواجهها العالم، ويشمل ذلك ارتفاع معدل التضخم في أوروبا.وقالت نوجيرا، في حوار مع «بلومبيرغ»، إن القطاع العالمي سيصل للتوازن في العرض والطلب للقهوة خلال العامين أو الثلاثة القادمة، مقارنة بالعجز الحالي.