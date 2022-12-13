أُعدم شابان مراهقان، تبلغ أعمارهما 16 و17 عاماً، أمام السكان المحليين المذعورين في مطار مدينة هايسان في كوريا الشمالية، رمياً بالرصاص بتهمة مشاهدة أفلام تم إنتاجها في الجارة والعدوة اللدودة كوريا الجنوبية.وقال شهود عيان، إنهم أُجبروا على مشاهدة عمليات الإعدام، وأكدوا ما حدث في مقابلة مع راديو آسيا الحرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية. وقال سكان هايسان، التي تقع على الحدود الصينية، إن السلطات قالت لهم «الأشخاص الذين يشاهدون أو يوزعون الأفلام والمسلسلات الكورية الجنوبية، وأولئك الذين يخلون بالنظام الاجتماعي بقتل أشخاص آخرين، لن يتم العفو عنهم وسيحكم عليهم بأقصى عقوبة وهي الموت».