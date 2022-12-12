عقدت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمراً صحفياً برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة العليا للملتقى الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، في قاعة أوبال بفندق موفنبيك -الرياض، بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية. وأوضحت الأميرة نوف في كلمتها الافتتاحية أن الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة سيعقد - بمشيئة الله تعالى - برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وبتنظيم من جمعية لأجلهم من 17-19ديسمبر 2022، بقاعة الأميرة هيا بنت تركي للمؤتمرات في مقر جامعة الفيصل بالرياض، متوافقاً مع اليوم العالمي والعربي للإعاقة. وأشارت إلى أن الملتقى تحت شعار (وطن طموح) يهدف إلى التعرف على أساليب الرعاية الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة صحياً وثقافياً ونفسياً، والتعرف على أحدث التجارب في مجال الممارسات الاجتماعية والإرشاد الأسري والتوجيه النفسي في مجال الإعاقة، والاستفادة القصوى من أحدث المستجدات التكنولوجية والتقنية للتغلب على الإعاقة وتعزيز جودة الحياة لهم، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية في كيفية تأهيل ذوي الإعاقة واستثمار المبادرات المجتمعية في عملية التأهيل. وأضافت أن من أهداف جمعية لأجلهم تمكين المعاق وجعله شخصاً قادراً وطموحاً «فطموح الجمعية كجبل طويق، ويستطيع المعاق أن يصل إلى القمة». ويأتي الملتقى في نسخته الرابعة استكمالاً للملتقيات الثلاثة السابقة التي تكللت بالنجاح، بما خرجت به من توصيات أسهمت في تحسن الخدمات المقدمة لهذه الفئة لتعزيز جودة حياتهم واندماجهم بالمجتمع.

ويشارك في الجلسات العلمية للملتقى كوكبة علمية متميزة من المتحدثين ورؤساء الجلسات من جهات متعددة منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الرياضة، السياحة، الإعلام، جامعة الفيصل وجامعة الملك سعود، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، هيئة حقوق الإنسان.

وأبانت خلال المؤتمر الصحفي أن الملتقى ثري بالمعلومات القيمة والتوعية الصحية والنفسية والاجتماعية ويكون هناك معرض مصاحب للجمعية وركن خاص للمواهب الفنية والإبداعية والحرفية لذوي الإعاقة. وفي ختام كلمتها وجهت الشكر والتقدير لفندق موفنبيك لاستضافته فعاليات المؤتمر الصحفي، وأيضا الراعي المشارك للملتقى (مشروع لباس)، كما شكرت جميع الإعلاميين على دعهم للجمعية، وشركاء النجاح.

واشتمل المؤتمر الصحفي الذي أدار محاوره الإعلامية المتميزة إيمان باحيدره، وسفير النوايا الحسنة المهندس حسام حسين الذي أثرى الحوار والمناقشات والمداخلات بإضافته القيمة على مشاركات متنوعة من الحضور. كما قدمت الأميرة نوف خلال المؤتمر شرحاً تفصيلياً لفعاليات وجلسات ومحاور الملتقى الذي يتضمن؛ التعليم الجيد الشامل للجميع ورؤية وطن طموح، حقوق ذوي الإعاقة بالتوظيف والتمكين والرعاية الاجتماعية، دور وسائل الإعلام في دمج وتمكين ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة بالمجتمع، مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تفعيل الرياضة والسياحة لذوي الإعاقة، تعزيز أفضل الممارسات الصحية لوطن طموح، فيما تناولت الرد على أسئلة الإعلاميين وانطلاق بعض المبادرات من الحضور للشراكة المجتمعية مع جمعية لأجلهم مستقبلاً، لنعمل معاً في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً.

كما توج المؤتمر بعدة مبادرات من شخصيات إعلامية متميزة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسوف تكون جميع فعاليات الملتقى الرابع حضوريا بجامعة الفيصل، وسوف يكون هناك بمشيئة الله تعالى البث المباشر لجميع جلسات الملتقى السنوي الرابع، ورابط التسجيل للملتقى https://liajlehum-event.techtrans.me/register