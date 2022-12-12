سقط 6 أطفال في المياه المتجمدة لبحيرة سوليهال في مقاطعة ويست مادلاندز الواقعة بغرب إنجلترا أثناء لعبهم، إثر تهشم الجليد تحت أقدامهم، وفقا لما ذكرته وكالة سكاي نيوز.

وذكر مفتش شرطة مقاطعة ويست ميدلاندز، ريتشارد هاريس، أنه تم إبلاغ الشرطة عن سقوط نحو 6 أطفال في المياه المتجمدة أمس، وبدأت فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن الأطفال على الفور، وتم إنقاذ 4 منهم، وهم في حالة حرجة.

وأشار هاريس إلى أن عمليات البحث عن الأطفال المتبقين مستمرة، إلا أن فرص إنقاذهم ضئيلة للغاية، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وعمر الأطفال، ووقت وقوع الحادث.